Земли за пределами населенных пунктов передают в собственность территориальных общин

Глава правительства пообещал «выкинуть из кабинета» чиновников, которые будут принимать решения по управлению землей без согласования с территориальными общинами до завершения их окончательной передачи в управление ОТГ.

Кабинет министров Украины принял решение о передаче земель за пределами населенных пунктов в управление территориальных общин от Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр)».

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Мы нашли решение, которое не требует изменений в законодательстве. Эту работу (передачу земель - УНИАН) нужно начать и закончить в 2018 году... С завтрашнего дня, в соответствии с принятым решением, ни один Госгеокадастр не сможет принимать самостоятельные решения. Они должны обратиться к объединенной территориальной общине. Не дай Бог, кто-то передаст землю без решения ОТГ - будет уголовная ответственность. Выкинем из кабинета», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, полномочия местных советов по распоряжению землей были ограничены территорией населенных пунктов согласно Земельному кодексу, принятому в 2002 году. В 2012 году полномочия по распоряжению всеми сельхозземлями госсобственности получило Государственное агентство земельных ресурсов (теперь Госгеокадастр).