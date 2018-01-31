Украина за год собрала более 61 миллиона тонн зерна

Урожай зерновых в нашей стране в 2017 году уменьшился на 7,3%.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 млн тонн с площади 14,6 млн га, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

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Отмечается, что средняя урожайность зерновых составила 42,3 ц/га.

В частности, Украина в прошлом году намолотила 26,1 млн тонн пшеницы при урожайности 41,1 ц/га, что на 0,3% больше, чем в 2016 году.

Было также намолочено 24,1 млн тонн кукурузы (-14,1%) при урожайности 54,4 ц/га, 8,3 млн тонн ячменя (-12,3%) при урожайности 33,1 ц/га, 506,8 тыс. тонн ржи (+29,5%) при урожайности 29,7 ц/га, 471 тыс. тонн овса (-5,8%) при урожайности 23,9 ц/га, 180 тыс. тонн гречихи (+2,2%) при урожайности 9,8 ц/га и 1,1 млн тонн гороха (+46,8%) при урожайности 26,5 ц/га.

Кроме этого, урожай сахарной свеклы составил 14,5 млн тонн при урожайности 465,5 ц/га, подсолнечника –12,2 млн тонн (20,1 ц/га), сои –3,9 млн тонн (19,7 ц/га), картофеля – 22,2 млн тонн (167,8 ц/га), овощей – 9,3 млн тонн (207,8 ц/га).

Как сообщал УНИАН, Министерства аграрной политики и продовольствия прогнозировало производство зерновых и зернобобовых культур в зачетном весе в 2017 году, по предварительным расчетам, около 62,3 млн тонн при урожайности 42,8 ц/га.

В 2016 году в Украине было собрано 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.