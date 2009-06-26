Общественные аграрные организации создали забастовочный комитет

Общественные аграрные организации Украины создали забастовочный комитет, чтобы иметь возможность эффективно влиять на действия Кабинета Министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Всеукраинского союза сельскохозяйственных предприятий Юрий КАРАСИК.

По его словам, решение о создании забастовочного комитета на совместном заседании приняли Всеукраинский союз сельскохозяйственных предприятий, Украинская аграрная конфедерация, Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины, Украинская зерновая ассоциация и ассоциация «Союз птицеводов Украины». Причиной этого стало недовольство аграриев действиями правительства в отрасли сельского хозяйства, в частности, несвоевременным возмещением НДС экспортерам зерна, снижением государственной поддержки АПК до 30% от уровня прошлого года, увеличением импорта мяса и субпродуктов сомнительного качества, административным вмешательством в деятельность аграрных предприятий.

Возглавил забастовочный комитет Ю.КАРАСИК, сопредседателями избраны президент Украинской аграрной конфедерации Леонид КОЗАЧЕНКО, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Иван ТОМИЧ, председатель профсоюза работников сельского хозяйства Владимир ЧЕПОР.

Кроме того, общественные аграрные организации требуют встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

По словам Ю.КАРАСИКА, сегодня состоится первое заседание забастовочного комитета, на котором будут разработаны требования к правительству и Верховной Раде, а 29-30 июня на очередном заседании планируется отработать четкий план проведения забастовки рабочих АПК. «Мы обратимся к власти Киева и определим дату проведения акции”, – отметил он.

Также Ю.КАРАСИК сообщил, что уже сегодня начнутся забастовки в регионах Украины. «Сегодня на Волыни перекрывают дороги с Польшей с требованием прекратить ввоз мясной продукции. Приблизительно тысяча товаропроизводителей планируют выйти на дороги Волынской области», – сказал Ю.КАРАСИК.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЮЩЕНКО неоднократно критиковал ситуацию с ввозом в Украину дешевого мяса. По его словам, вся политика правительства, как нынешнего, так и предыдущего, по поддержке отечественного мясопроизводителя является непродуманной. По его мнению, чем больше импорт мяса, тем меньше поголовье скота в Украине. «Парадокс, мы в этом году имели самый большой урожай фуражного зерна и наименьшее количество поголовья», – сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, необходимо поддерживать не иностранного товаропроизводителя, а отечественного, предоставлять ему преференции и льготы.

В.ЮЩЕНКО назвал трагедией темпы роста импорта мяса в Украину, отметив, что если эта тенденция сохранится, то украинскому мясопроизводству будет угрожать исчезновение.