Украинские аграрии собрали первый миллион тонн зерна

Украинские аграрии уже собрали 1 млн. тонн зерна урожая 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Всеукраинского союза сельскохозяйственных предприятий Юрий КАРАСИК.

«Начали собирать урожай на юге. Сегодня уже имеем 1 млн. тонн зерна урожая 2009 года», – сказал он.

По словам президента Украинской аграрной конфедерации Леонида КОЗАЧЕНКО, ожидается неплохой урожай. «Он будет не таким рекордным, как в прошлом году, но тоже достаточно значительным. Мы имеем большие переходные остатки с прошлого года, потому что не успели их продать. Около 8 млн. тонн зерна перейдет в новый маркетинговый год. Если к этому прибавить 39 млн. тонн (прогноз урожая в этом году – УНИАН), то получим приблизительно 50 млн. тонн зерна», – сказал он.

Вместе с тем, представители отрасли обеспокоены неопределенностью на внутреннем рынке, увеличением удельного веса внешнего рынка, повышением стоимости портовых услуг на 30-40%, отсутствием оборотных средств и другими финансовыми проблемами.

«Аграриям нужно 5 млрд. грн., чтобы эффективно выполнить все работы. Таких средств они не имеют, – отметил Л.КОЗАЧЕНКО. – Без вмешательства правительства мы не сможем решить те проблемы, которые существуют в сельском хозяйстве».

Как сообщал УНИАН, 3 июня Министерство аграрной политики Украины на основе анализа влияния апрельских заморозков на посевы снизило свой прогноз урожая зерновых до 42-43 млн. тонн.

«Безусловно, мы с региональными органами аграрного сектора, с наукой уже просчитали все возможные убытки, и на сегодняшний день мы можем ориентироваться на цифру 42-43 млн. тонн зерна… Это в некоторой степени уменьшение последнего нашего прогноза», – сказал министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК. При этом он не уточнил возможный размер убытка в денежном выражении.

По словам Ю.МЕЛЬНИКА, учитывая то, что работа по сокращению убытков вследствие заморозков продолжается, данный прогноз не является окончательным.

Оценивая экспертные выводы международных агентств, которые, в частности, прогнозируют объем урожая в Украине в размере до 39 млн. тонн, Ю.МЕЛЬНИК сказал: «Уважаемые коллеги, все это аналитические расчеты, которые, безусловно, из месяца в месяц корректируются». Министр напомнил, что прошлогодние прогнозы некоторых агентств относительно урожая зерновых в Украине в объеме 39 млн. тонн (майский прогноз 2008 года) оказались ошибочными, поскольку в действительности урожай прошлого года составил 53 млн. тонн.