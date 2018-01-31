Украина нарастила экспорт пшеницы в Индонезию и на Филиппины - Bloomberg

Филиппины больше закупили украинской пшеницы в этом сезоне. Поставки в эту страну стали крупнейшими за десять лет.

Украина столкнулась с падением продаж пшеницы в Индии, однако, успешно компенсировала падение увеличив продажи в Индонезии – крупнейшей экономике Южной Азии.

Читайте такжеУкраина за год собрала более 61 миллиона тонн зернаИндия была крупнейшим рынком сбыта для украинской пшеницы в 2016-2017 годах, однако смогла нарастить собственное производство в этому года, сообщает Bloomberg.

Украина пыталась справиться с падением рынка и ростом конкуренции со стороны России, которая получила высокий урожай и увеличила продажи на мировых рынках, завоевав ведущие позиции на рынке Египта – основной страны – покупателя пшеницы в мире.

Индонезия, второй по величине покупатель пшеницы, импортировала 1,8 млн тонн из Украины в течение этого сезона, что на 11% больше чем за весь прошлый сезон, отмечает издание.

Филиппины также больше закупили пшеницы в этом сезоне. Поставки в эту страну стали крупнейшими за десять лет.