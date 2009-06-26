В субботу на западе Украины и в Крыму ожидаются ливни, местами град и шквалы

В субботу, 27 июня на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. В западной и южной части пройдут кратковременные дожди, грозы, кое-где град и шквалы 17-22 м/с, в областях Прикарпатья и в Крыму местами сильные ливни; на остальной территории без осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях до 35°, в Прикарпатье местами 24-26°; в Карпатах ночью 12-17°, днем 18-23°.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В Киевской области сохранится переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 17-22°, днем 28-33°. По г. Киеву температура ночью около 20°, днем 31-33°.

Температура воды в Черном море прогреется до 23-25°, в Азовском море - 24-27°, в Днепре возле Киева 23°.