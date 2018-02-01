Украина получила разрешение на поставку семян свеклы на рынок ЕС

Соответствующее решение позволит повысить сортовую чистоту украинских семян, обеспечит рост урожайности растений.

Украина 31 января получила разрешение полноправно участвовать в международной торговле еще одним видом семян, а именно сахарной и кормовой свеклы, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

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«До сегодняшнего дня Украина была участником четырех семенных схем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые официально признаны инструментом для сертификации и международной торговли семенами. В частности, это такие схемы, как зерновые, кукуруза, сорго и прядильные культуры (крестоцветные и другие масличные). Сейчас в перечень схем добавлена свекла кормовая и сахарная», - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о расширении участия Украины в семенных схемах ОЭСР откроет путь семенам сахарной свеклы на мировой рынок, позволит повысить сортовую чистоту украинского семенного материала, обеспечит рост урожайности основных сельскохозяйственных растений.

Справка УНИАН. Согласно решению Совета ОЭСР от 16 ноября 2009 года Украина присоединена к Семенным схемам ОЭСР по зерновым, кукурузе и сорго и имеет возможность участвовать в мировой торговле семенами, используя этикетки ОЭСР.

19 декабря 2014 Украина расширила участие в Схемах сортовой сертификации семян ОЭСР, предназначенных для международной торговли, в частности в Схеме по семенам крестоцветных и других масличных или прядильных культур.