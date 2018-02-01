Украинские аграрии уже экспортировали 24 миллиона тонн зерновых

Экспорт пшеницы из Украины с начала 2017-2018 МГ составил 12,2 млн тонн.

Украинские аграрии с начала 2017-2018 маркетингового года (МГ, июль 2017 – июнь 2018) по состоянию на 31 января экспортировали 23,95 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 12,2 млн тонн, ячменя – 3,9 млн тонн, ржи – 13,2 тыс. тонн, кукурузы – 7,7 млн тонн.

Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 255,4 тыс. тонн муки, из которых 254,6 тыс. тонн составляет пшеничная мука и 0,8 тыс. тонн – другие виды этого продукта.

Как сообщал УНИАН, аграрии Украины в 2016-2017 МГ экспортировали 43,8 млн тонн зерновых, что является рекордом за всю историю независимости государства. При этом выручка от экспорта зерновых увеличилась на 6% - до 6,4 млрд долл.

Предыдущий рекорд экспорта зерновых в Украине был зафиксирован в 2015-2016 МГ на уровне 39,4 млн тонн.

Согласно данным Государственной службы статистики, Украина в 2016 году собрала 65,95 млн тонн зерновых и зернобобовых, что на 9,7% больше, чем в 2015 году, и является рекордом для страны за годы независимости.