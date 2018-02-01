Эксперт рассказал, что будет с ценами на мясо в Украине

По словам эксперта, тенденция роста цен на мясо будет сохраняться и в 2018 году.

Тенденция роста цен на мясо будет сохраняться и в 2018 году в связи с повышением спроса, сокращением поголовья крупного рогатого скота и свиней и другими факторами.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики» со ссылкой на старшего научного сотрудника отдела ценообразования и аграрного рынка института Светлану Пашко.

«Учитывая запланированное правительством повышение со второго квартала этого года минимального уровня заработной платы до 4200 грн, существует угроза повторения ситуации 2017 года», - отметила эксперт.

По мнению Пашко, тогда – в условиях высокого спроса на продовольствие – темпы роста розничных цен на мясо были близки к темпам роста средней заработной платы граждан. В частности, в прошлом году розничная цена на мясо выросла в среднем на 30,4-46,1%. В то же время средняя заработная плата с января по ноябрь 2017 года увеличилась с 6008 грн до 7479 грн, то есть на 24,5%.

«Росту цен на мясо в течение 2018 года могут также способствовать другие факторы. Среди них, в частности, сокращение поголовья крупного рогатого скота и свиней из-за роста цен на корма и частых вспышек вируса африканской чумы у свиней», - отметила эксперт.

По ее словам, другими факторами роста цен на мясо в текущем году будет повышение стоимости коммунальных услуг, ветеринарных препаратов, повышение уровня минимальной заработной платы и индексация пенсий граждан, сезонное увеличение внутреннего спроса на мясо и рост его экспорта, а также обесценивание национальной валюты по отношению к доллару и евро.

По ее словам, за прошлый год больше всего подорожала говядина. Розничные цены на нее с декабря 2016 года по декабрь 2017 года выросли в среднем по Украине на 34,8-38,5%. Если в конце 2016 года за килограмм тазобедренной части говядины в среднем следовало заплатить 68,40 грн, то в декабре 2017 года – уже 92,18 грн/кг. Розничные цены на говядину без кости за год выросли с 85,02 грн/кг до 117,77 грн/кг в декабре 2017 года.

Свинина в прошлом году подорожала на 38,3-46,1%. Розничная цена свинины с костью (отруба бедра) увеличилась с 67,26 грн/кг в декабре 2016 года до 93,00 грн/кг в декабре 2017 года. За этот же период свинина без кости подорожала с 77,64 грн/кг до 113,46 грн/кг, сообщила эксперт.

Меньше всего в течение прошлого года – на 30,4% – выросла розничная цена на мясо птицы (тушки). Если в декабре 2016 года она составляла 41,34 грн/кг, то в декабре 2017 года увеличилась до 53,91 грн/кг.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, инфляция в Украине в 2017 году (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года) ускорилась до 13,7% по сравнению с инфляцией 12,4% в 2016 году.

Согласно приведенным данным, за год больше всего выросли цены на содержание домов и придомовых территорий – на 47,5%, фрукты – на 34,5%, мясо – на 29,4%, овощи – на 24,7%, молоко – на 23,1%.