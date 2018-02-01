На Житомирщине сформировали 8 направлений, по которым будут распределяться средства по программе развития агропромышленного комплекса

Так, из предусмотренных 5,3 млн грн больше средств направят на предоставление государственного льготного кредитования индивидуальным сельским застройщикам – 2 млн грн, и на возмещение стоимости установок индивидуального доения коров – 1 млн грн.

На Житомирщине сформировали перечень направлений, по которым будут распределяться средства для домохозяйств и агропредприятий области, предусмотренные программой развития агропромышленного комплекса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, уже известно, что предусмотренные областной программой развития агропромышленного комплекса 5,3 млн грн областного бюджета направят на восемь направлений.

“Постоянная комиссия по вопросам агропромышленного комплекса, земельных отношений и развития села областного совета согласовала восемь направлений, по которым будет финансироваться Программа развития агропромышленного комплекса области на 2016-2020 годы. Из них 3 направления новые – впервые средства областного бюджета будут выделяться на содействие развитию сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, фермерских хозяйств и такую деятельность (предоставление консультационной и информационной помощи агропредприятиям относительно технологий производства, грантов, государственных и иных программ поддержки)”, - цитирует пресс-служба ведомства начальника управления агропромышленного развития облгосадминистрации Руслана Кирилюка.

Так, из предусмотренных 5,3 млн грн больше средств направят на предоставление государственного льготного кредитования индивидуальным сельским застройщикам – 2 млн грн, и на возмещение стоимости установок индивидуального доения коров – 1 млн грн.

Также сельхозпредприятия области могут получить финансовую поддержку на органическое производство (100 тыс. грн), на прирост поголовья коров в сельхозпредприятиях (500 тыс. грн), на частичное возмещение стоимости приобретения племенных телок, коров хозяйствами населения (100 тыс. грн), на содействие развитию сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов (730 тыс. грн), на содействие развитию фермерских хозяйств – 800 тыс. грн, а также на иную деятельность – 70 тыс. грн.

Направления программы и распределение средств будут утверждать депутаты во время очередной сессии областного совета 7 марта. Подробные условия, как получить компенсации и возмещения, опубликуют позже на сайте ОГА.

Напомним, что в 2017 году на выполнение мероприятий указанной Программы по 6 направлениям из областного бюджета было использовано 6,1 млн грн. Больше всего средств направили на возмещение стоимости закупленных установок индивидуального доения коров хозяйствами населения – почти 2 млн грн. Индекс сельскохозяйственного производства в прошлом году составил 105,2%, по которому Житомирщина заняла 4 место в Украине.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году на развитие агропромышленного комплекса Житомирской области направят 5,3 млн грн из областного бюджета.



