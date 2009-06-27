В Крыму сгорело 20 гектаров пшеницы

Вчера в 14.25 в крымском селе Войково в фермерском хозяйстве возник пожар, в результате которого огнем уничтожено 20 гектаров пшеницы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в 15.15 отделением Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. Его причина – поджог.

Жертв и пострадавших нет.

Правоохранительными органами проводится расследование. На месте работала опергруппа Главного управления МЧС Украины в АР Крым.