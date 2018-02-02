Украина соберет рекордный урожай яблок – эксперт

Эксперт прогнозирует повышение объема производства яблок в 2018 году на 11% - до 500 тыс. тонн.

Общие объемы производства яблок в Украине в 2018 году увеличатся на 11% - до около 500 тыс. тонн, и ожидается, что в коммерческих садах произойдет еще более высокий рост, сообщил экономист инвестиционного центра Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Андрей Ярмак на своей странице в Facebook.

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«Впервые в истории Украины производство яблок, как ожидается, превысит 500 тыс. тонн в 2018 году с возможностью довести до 520 тыс. - 530 тыс. тонн. Внутренний рынок сможет поглотить не более 400 тыс. тонн, даже при условии значительного снижения цен. Это будет означать, что около 100 тыс. - 130 тыс. тонн свежих яблок должны будут найти покупателей на мировом рынке», - написал он.

Ярмак высказал озабоченность по поводу того, как украинские производители смогут справиться с этими проблемами, с более слабой сортировкой, упаковкой и маркетингом.

«До 2015 года, когда был доступ к российскому рынку, бизнес процветал: импортной пошлины не было, а требования к качеству были низкими, а это означало отсутствие оснований для инвестиций в такие вещи, как оптическая сортировка. Поэтому никто никогда не рассматривал возможность выхода на другие рынки, кроме России», - написал Ярмак.

По его словам, Украина в течение 2018-2019 маркетингового сезона сможет экспортировать от 30 тыс. до 40 тыс. тонн яблок, причем большинство экспортируется в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

«Настало время для Украины перейти от экспорта товаров низкой стоимости к экспорту высокоценных товаров. Есть все необходимые условия - отличные условия для роста, квалифицированная и образованная рабочая сила, недорогие сборщики и доступ к недорогой логистике через украинское море, порты и терминалы аэропортов», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, по данным УСПП, в январе-сентябре 2017 года украинские предприятия увеличили выручку от экспорта фруктов на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 23,8 млн долл. Основными видами фруктов, которые украинские экспортеры поставляют за границу, являются клюква и черника (доля в структуре украинского фруктового экспорта 35,7%), сливы и терн (16,7%), другие косточковые (13,7%), арбузы (10,4%), яблоки (9,8%).

По информации пресс-службы ассоциации «Украинская аграрная конфедерация», украинские аграрии за восемь месяцев 2016-2017 маркетингового года (МГ, июль 2016 – июнь 2017) экспортировали 10,5 тыс. тонн яблок, что на 50% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, украинские аграрии в 2016 году увеличили экспорт яблок в ЕС в 347 раз по сравнению с 2013 годом, до 1,13 тыс. тонн, а в азиатские страны - в 55 раз, до 1,21 тыс. тонн.