Гендиректором ОАО “Галактон” назначен Ковальчук вместо Дрозда

Решение Набсовета

Генеральным директором ОАО “Галактон” назначен Николай КОВАЛЬЧУК вместо Вячеслава ДРОЗДА (состоял в должности с 11 июля 2006 года). Об этом сообщается в системе раскрытия информации ГКЦБФР. Н.КОВАЛЬЧУК назначен на должность на неопределенный срок, владеет 2023 акциями ОАО "Галактон" (0,008747% уставного капитала). Согласно предоставленной информации, кадровые решения были приняты Наблюдательным советом ОАО “Галактон” 25 июня 2009 года. Справка УНИАН. ОАО "Галактон", ООО "Юнимилк", ГП "Галактис" (все - Киев), ОАО "Кременчугский гормолокозавод" (Полтавская обл.) входят в состав группы «Юнимилк Украина».

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