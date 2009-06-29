Гендиректором ОАО “Галактон” назначен Ковальчук вместо Дрозда
13:59, 29 июня 2009Агро
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Решение Набсовета
Генеральным директором ОАО “Галактон” назначен Николай КОВАЛЬЧУК вместо Вячеслава ДРОЗДА (состоял в должности с 11 июля 2006 года). Об этом сообщается в системе раскрытия информации ГКЦБФР.
Н.КОВАЛЬЧУК назначен на должность на неопределенный срок, владеет 2023 акциями ОАО "Галактон" (0,008747% уставного капитала).
Согласно предоставленной информации, кадровые решения были приняты Наблюдательным советом ОАО “Галактон” 25 июня 2009 года.
Справка УНИАН. ОАО "Галактон", ООО "Юнимилк", ГП "Галактис" (все - Киев), ОАО "Кременчугский гормолокозавод" (Полтавская обл.) входят в состав группы «Юнимилк Украина».
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