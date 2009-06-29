ЕС снимает ограничение на продажу нестандартных овощей и фруктов

Европейские ограничения на продажу нестандартных овощей и фруктов потеряют силу. Новые европейские правила, регулирующие размер и форму фруктов и овощей, вступают в силу с 1 июля. До сих пор слишком большая или слишком маленькая морковь и кривые огурцы должны были маркироваться особым образом («экстра-класс», «1-й сорт» или «2-й сорт»). В то же время у торговцев останется право добровольно маркировать свою продукцию, выделяя ее особые качества.

«Это означает возвращение круглого огурца и кривой моркови, — заявила в ноябре 2009 года комиссар ЕС по сельскому хозяйству Марианна Фишер-Бойл. — Это и конкретный пример того, что мы делаем ради борьбы с излишней бюрократией. Такие вопросы не нуждаются в регулировании ЕС, участники рынка решат ситуацию гораздо лучше. К тому же в нынешних условиях высоких цен на продукты и экономических трудностей потребитель должен получить возможность делать выбор из самого широкого спектра продуктов. Бессмысленно выбрасывать хорошие продукты только потому, что у них «неправильная» форма», передает "Росбалт".