В России создадут "Объединенную зерновую компанию"

Премьер-министр РФ Владимир Путин подписал распоряжение во исполнение указа президента России "Об открытом акционерном обществе "Объединенная зерновая компания", согласно которому ОАО "Агентство по регулированию продовольственного рынка", полностью принадлежащее государству, переименовано в ОАО "Объединенная зерновая компания", сообщает k2kapital..

Таким образом, будет создана крупнейшая в России компания, занимающаяся закупкой и реализацией зерна на внутреннем рынке, экспортом зерна, модернизацией и строительством элеваторов и портовых терминалов.

В качестве вклада в уставный капитал ОАО "Объединенная зерновая компания" будут внесены акции 31 компании, находящихся в федеральной собственности, в порядке оплаты размещаемых обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.

Кроме того, Минсельхозу России совместно с Минэкономразвития РФ поручено обеспечить до 1 ноября 2009 года разработку стратегии развития ОАО "Объединенная зерновая компания" на 2009-2012гг. и на период до 2015 года.