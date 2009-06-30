Путин не исключает введения госмонополии на спирт

Премьер-министр Владимир Путин не исключил возможности введения госмонополии на спирт, но считает, что прежде нужно «все как следует взвесить», передает ИТАР-ТАСС.

«Необходимо тщательно просчитать, чтобы при введении акцизов на спирт не было повышения цен на все спиртосодержащие товары, к которым относится и парфюмерия, и лекарства, и кондитерские изделия, - сказал он, отвечая на вопрос спикера Госдумы Бориса Грызлова.

«Самое главное, чтобы это не привело к повышению цен, - продолжал премьер. - Я выступаю за разумный подход. Эта идея требует внимательного рассмотрения и счета. Нужно понимать и определить понятие того, что мы понимаем под алкоголем».

При этом В.Путин высказал опасение, что принятый недавно закон, освобождающий малый бизнес от использования кассовых аппаратов в случае уплаты единого налога на вмененный доход, вступит в противодействие с законом о продаже алкоголя. «Трудно шло решение с малым бизнесом по отмене кассовых аппаратов, - сказал он. - Но принятое решение вступает в противоречие с законом о продаже алкогольной продукции».

«Мы знаем, что каждая торговая точка собирается получить лицензию на продажу алкоголя, - отметил он. - Надо проработать вопрос о продаже алкоголя». «Прошу обратить внимание и проработать», - поручил премьер-министр.