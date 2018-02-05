В Минагропроде отчитались об урожае овощей в прошлом году

Урожай овощей в 2017 году составил 9,3 миллиона тонн при урожайности 207,8 центнера с гектара.

Украинские аграрии в 2017 году собрали 9,3 миллиона тонн овощных культур с 446,3 тысячи га при урожайности 207,8 ц/га. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Согласно сообщению, кроме того, урожай картофеля составил 22,2 миллиона тонн с 1,3 миллиона га при урожайности 167,8 ц/га.

По данным Минагропрода, овощей открытого грунта было собрано 8,7 миллиона тонн (94% от всех овощей), закрытого грунта – 0,56 миллиона тонн (6%).

В разрезе культур всего было собрано 1,6 тонн белокочанной капусты, 2,26 миллиона тонн помидоров, 0,97 миллиона тонн репчатого лука, 838 тысяч тонн моркови, 837 тысяч тонн свеклы.

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2017 году уменьшился на 7,3% по сравнению с 2016 годом и составил 61,3 миллиона тонн с площади 14,6 миллиона га.