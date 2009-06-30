Производители молока и мяса просят помощи правительства

В связи с рекордным падением закупочных цен на продукцию животноводства, профильные ассоциации просят Кабмин принять пакет антикризисных мер, в частности — возобновить минимальные закупочные цены на молоко и ограничить импорт мяса в страну. При этом отечественные товары постепенно замещаются импортными, поскольку европейские производители также переживают не лучшие времена и ищут новые рынки сбыта, сообщает УкрАгроКонсалт.

По данным Всеукраинского союза сельскохозяйственных предприятий (ВССХП), в течение месяца падение цен на свинину составило 30%, на говядину — 25%, молоко — 40% за первый летний месяц. Хотя лето характеризуется традиционным снижением закупочных цен, в частности на молоко, нынешнее падение является беспрецедентным.

ВССХП в очередной раз обратился к премьеру Юлии Тимошенко с просьбой принять меры по сокращению импорта мяса, поскольку они ставят отечественных товаропроизводителей в неравные условия и ведут к падению производства животноводческой продукции в стране. Импорт мяса и субпродуктов с начала года и по состоянию на 24 июня составил 190 тыс. т, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2008 г. «Импорт мяса достиг критического объема»,— согласен министр агрополитики Юрий Мельник.

Чиновники отмечают, что положение в молочной отрасли тяжелое не только в Украине. «Так называемые молочные бунты прокатились в ЕС — в Париже, в Брюсселе фермеры протестуют из-за падения закупочных цен на молоко»,— напомнил Юрий Мельник. При этом он подчеркнул, что при закупке сырья определяющим цену фактором остается его качество. «За качественное молоко платят на европейском уровне — около 20 евроцентов»,— говорят чиновники.

Но участники рынка напоминают, что при аналогичных проблемах производителей уровень поддержки государства в Украине и ЕС не сопоставим. По данным Украинской аграрной конфедерации (УАК), с начала года на поддержку молочной промышленности по состоянию на 17 июня 2009 г. выделено из общего фонда госбюджета EUR2,8 млн. А из расчета на 1 т украинские производители молока получили в 19 раз меньше их европейских коллег.

При этом, несмотря на падение стоимости сырьевой составляющей, цены на готовую продукцию существенно повысились. При падении цен на молочное сырье (по состоянию на май по сравнению с прошлым годом) на 13% (в валютном эквиваленте — более чем на 30%), цены на масло увеличились на 28%, сыр — на 9,4%, молоко жидкое — на 12%. Также начал расти импорт молочной продукции. «Речь уже не идет о поставках масла из Беларуси, хотя этот сигнал также был очень тревожным, теперь мы можем получить импорт из ЕС, где сформировался излишек продукции молпрома»,— отмечают аналитики. По данным УАК, в связи с сокращением спроса, Европа накопила 80 тыс. т масла и 180 тыс. т молочного порошка. Пик импорта этих запасов в Украину прогнозируется на осенние и зимние месяцы.

По данным Госкомстата, производство мяса в Украине за январь-май 2009 г. сократилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г.— почти до 1,1 млн. т (в живом весе). Украина за пять месяцев произвела 4,367 млн. т молока, что на 0,5% меньше, чем в январе-мае 2008 г. Производители молока снизили объемы поставки на переработку на 20-25%. В госбюджете-2009 предусмотрено финансирование отечественного животноводства в объеме 228 млн. грн. против 1,9 млрд. грн. в 2008 г.