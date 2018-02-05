Украинский аграрный экспорт в Евросоюз вырос почти на 40%

Главными продуктами украинского агроэкспорта на рынок ЕС в 2017 году были зерновые злаки - 1,7 миллиарда долларов, масло – 1,4 миллиарда долларов, семена масличных культур - 1,1 миллиарда долларов.

Экспорт аграрных и пищевых продуктов из Украины в европейские страны в 2017 году вырос более чем на 37%, или на 1,6 миллиарда долларов и составил 5,8 миллиарда долларов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя министра Ольгу Трофимцеву.

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Согласно сообщению, по итогам 2017 года, внешнеторговый оборот аграрной и пищевой продукцией между Украиной и странами Европы увеличился на 30,8%, или на 1,9 миллиарда долларов и составил 8,1 миллиарда долларов.

"Для меня лично данные показатели означают, что соглашение о ЗСТ (зоне свободной торговли - УНИАН) между Украиной и ЕС эффективно работает и дает свои результаты для нашего аграрного сектора. Кроме того, рост объемов экспорта в страны ЕС является признаком успешной переориентации большинства наших аграрных экспортеров на новые рынки после потери рынка РФ", - отметила замминистра.

По ее словам, главными продуктами украинского агроэкспорта на рынок ЕС в 2017 году, были зерновые злаки - 1,7 миллиарда долларов, масло – 1,4 миллиарда долларов, семена масличных культур - 1,1 миллиарда долларов.

Трофимцева отметила, что ТОП-5 торговых партнеров Украины в ЕС возглавляют Нидерланды с долей 18%, Испания - 14,3%, Польша - 13,2%, Италия - 12% и Германия - 10,5%.

Как сообщал УНИАН, общая выручка от экспорта украинской аграрной продукции в 2017 году увеличилась на 16,3% по сравнению с 2016 годом и составила более 17,9 миллиарда долларов.