Спрос на растительные масла в мире вырастет

Согласно прогнозу аналитика по вопросам экономики компании Bunge Global Agribusiness Нэнси Девор, озвученного 29 июня т.г. на конференции SoyaTech Global AgriInvesting 2009 в Нью-Йорке, к 2020 г. мировой объем спроса на растительные масла, включая потребление в качестве сырья для производства биодизеля, увеличится на 50 млн. тонн, сообщает АПК-Информ.

В частности, ожидается, что валовой выпуск соевых бобов в мире к указанному времени вырастет на 78 млн. тонн, что увеличит производство соевого масла на 15 млн. тонн.

Остальной спрос на растительные масла в объеме 35 млн. тонн будет удовлетворен с помощью дополнительного выпуска пальмового, рапсового и подсолнечного масел.