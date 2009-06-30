В Белоруссии от ливней и града погибло 25,4 тыс. га посевов.

В Белоруссии от ливней и градов погибло 25,4 тыс. га посевов, пострадало - 183,6 тыс. га, сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии, отмечает российская электронная газате Крестьянские ведомости.

«При обследовании сельскохозяйственных угодий отмечено полегание, повреждение и частичная гибель зерновых колосовых, рапса. Имеются повреждения на посадках картофеля, корнеплодов, овощей и на отдельных участках садов сбиты плоды», - рассказали в министерстве.

Там отметили, что причиной гибели и повреждения посевов стало аномальное количество осадков. «Практически на всей территории республики количество осадков составило полторы-две месячные нормы. При этом выпадение осадков носило ливневый характер, а местами сопровождалось и выпадением града со шквалистым ветром», - добавили представители Минсельхозпрода.

Так, по информации министерства, в целом по республике от ливней и града погибло 25,4 тыс. га посевов (в том числе, озимых зерновых - 5,6 тыс. га, яровых зерновых - 10,5 тыс. га, кукурузы - 5,3 тыс. га, сахарной свеклы - 1,5 тыс. га, картофеля - 0,6 тыс. га). Наибольший ущерб нанесен Гомельской (6,6 тыс. га) и Минской (6,4 тыс. га) областям.

Пострадало по Белоруссии 183,6 тыс. га посевов (озимых зерновых - 49,8 тыс. га, яровых зерновых - 93,8 тыс. га, кукурузы - 27,8 тыс. га, сахарной свеклы - 4,5 тыс. га, картофеля - 3,4 тыс. га). В большей степени пострадали посевы Минской и Гродненской областей.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что частые дожди и переувлажнение почвы затрудняют заготовку кормов, проведение агротехнических и защитных мероприятий по уходу за сельскохозяйственными культурами.

«В этой связи, мы подготовил рекомендации сельскохозяйственным организациям с целью минимизации последствий неблагоприятных погодных условий», - добавили там.

Как ранее сообщало главное управление растениеводства министерства сельского хозяйства и продовольствия, в 2008 году озимые зерновые культуры посеяны на площади 1,42 млн га.

Яровых культур в 2009 году было посеяно на площади 2,477 млн га. В том числе сев сахарной свеклы был проведен на площади 92,8 тыс. га, картофеля - на 54,4 тыс. га, кукурузы - на 809 тыс. га.