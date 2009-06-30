Как изменятся цены в июле на продукты

В июле эксперты прогнозируют некоторое ценовое затишье. Практически на все продукты, за исключением яиц и сахара, цены снизятся.

Мясо Июнь не принес изменений на самые востребованные виды мяса. Задняя часть свинины продавалась на рынках по 50 грн./кг, говядины — по 55 грн./кг, за оба вида мяса в магазинах просили 57—58 грн./кг. За куриное филе надо было отдать 31—33 грн./кг, тушку — 19 грн./кг.

Как объяснил Андрей Порох, исполнительный директор Русановского мясокомбината, в июне цена на свинину в опте снизилась на несколько процентов, но до розницы эта тенденция еще не дошла.

«Торговые сети просто не спешат сбрасывать цены. Но в июле стоит ожидать 5-процентного снижения цены на свинину», — говорит эксперт. Так что у нас будут шансы покупать свинину в супермаркетах по 54—55 грн./кг. На говядину цена останется стабильной.

«Да, спрос летом традиционно не очень высокий, но и предложений не так уж и много, — объясняет Андрей Порох. — Поэтому нет причин ни для подорожания, ни для снижения стоимости».

А вот курятина в июле может подешеветь.

«Буквально на 3—4%», — прогнозирует Александр Бакуменко из Союза птицеводов Украины. Эксперт объясняет это тем, что летом, когда покупают больше овощей и фруктов, спрос на курятину снижается, а предложение превышает спрос. С ним согласен и Андрей Порох, который уточняет, что максимальное снижение цены — 5% (как раз на столько уже снизились цены в опте).

С учетом прогнозов цена куриной тушки в магазинах может составить 18 грн./кг, филе — 30,4—32,3 грн./кг.

Молоко

В июне мы покупали молоко и творог дешевле, чем в мае. Так, в супермаркетах молоко подешевело в среднем с 5 грн./л до 4,2 грн./л, на рынках — с 6 грн./л до 5 грн./л. Базарный творог можно было купить уже не за 22—27 грн./кг, а за 20—25 грн./кг в зависимости от жирности.

Такую ситуацию прогнозировала Инна Ильенко, эксперт аграрных рынков Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса».

Что же касается июльских цен, то нас ждет еще одно, пусть и небольшое, снижение стоимости. По словам Лидии Карпенко, президента Союза молочных предприятий Украины, в летний период количество надоев всегда увеличивается, а, кроме того, коров содержат на пастбищах, что обходится дешевле.

Летом также падает спрос: детей из городов увозят на отдых, начинают покупать больше свежих овощей, фруктов и ягод. Поэтому цены будут опускаться».

Эксперт прогнозирует снижение цен на 5%, объясняя, что стать им еще более низкими помешает тот факт, что часть молочного сырья будет в большей степени уходить на те продукты, которые надо именно сейчас заготавливать — масло, сыры.

С учетом такого снижения стоимости в июле молоко сможем покупать по 4,75 грн./л на рынке, 4 грн./л в магазине, а базарный творог — по 19—24 грн./кг.

Сахар Начавшиеся в июне заготовки варенья сказалось на «сахарных» ценах: они поднялись с 5,2—5,5 грн./кг до 5,7—6 грн./кг. В июле рост цен продолжится, по словам Николая Верницкого, директора консалтинговой компании «ПроАгро».

«Это будет связано с сокращением количества сахара, ведь сезон варки варенья продолжается. Кроме того, перспективы нового урожая не самые хорошие, поэтому производители предпочитают уже сейчас понемногу поднимать цены. И в июле сахар будет стоить по 6—6,6 грн./кг», — прогнозирует эксперт.

Яйца

Низкие цены на яйца в мае продержались и в июне: средняя стоимость на рынке была 4—5 грн./дес., в магазине — 3,5—6,5 грн. А вот в июле, по словам Александра Бакуменко из Союза птицеводов Украины, за каждый десяток заплатим на 0,5 грн. больше.

Эксперт объясняет это тем, что производство яиц за последние два месяца возросло, а цены на них были ниже себестоимости.

«Теперь для компенсации убытков придется немного поднять цены», — уточняет эксперт. Так что в июле будем покупать яйца по 4—7 грн./дес. в магазине и 4,5—5,5 грн./дес. на рынке.

Овощи, фрукты В течение июня снижались цены на все молодые украинские овощи и фрукты, и в июле это продолжится — согласно прогнозу Натальи Колесниковой, директора ЗАО «Украинская фруктово-овощная компания».

На рынках появились баклажаны (22—24 грн./кг) и перец «белозерка» (17—18 грн./кг). В июле баклажаны подешевеют до 12—16 грн./кг, а перец — до 8,5—10,5 грн./кг. Из ягод уже можно купить украинскую вишню, чернику и смородину.

Недавно появившаяся вишня пока что стоит 18—20 грн./кг, а в дальнейшем подешевеет до 15 грн./кг. Черника упадет в цене на 5 грн. — до 30—32 грн./кг. Из-за небольшого урожая смородины ее цена будет на сегодняшнем уровне — 14—20 грн./кг.

В середине июля сможем покупать черешню по 12—14 грн./кг. А вот клубника скоро отойдет, поэтому цены начали понемногу подниматься вверх: ту ягода, которая шла по 14 грн., сейчас продают по 16 грн.

К концу сезона она будет уже по 20 грн. Из импортных фруктов на прилавках появились абрикосы и персики, за которые просят 22—25 грн./кг.

По словам эксперта, в дальнейшем стоит ожидать снижения цен на них до 16—18 грн./кг. Отечественных фруктов практически не будет — холода погубили много завязи.

По овощной группе товаров эксперт прогнозирует снижение цен на 30—50%. Так, молодой картофель может упасть в цене с 5—7 грн./кг до 2,5—4,2 грн./кг, морковь — с 10—12 грн./кг до 5—6,5 грн./кг, свекла — с 4—6 грн./кг до 2—3 грн./кг, кабачки — с 4—5 грн./кг до 2—2,5 грн./кг.

Исключение — капуста, сейчас ее можно уже купить по 2—2,5 грн./кг, позднее она подешевеет максимум на 50 копеек — до 1,5—2 грн./кг.

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