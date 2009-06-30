Аваков намерен доказать превосходство трактора ХТЗ

"Мы собрались здесь, чтобы развеять миф о том, что трактор "Джон-дир" во много раз лучше, чем трактор ХТЗ (ОАО "Харьковский тракторный завод" - "SQ"), - заявил 26 июня на выставке тракторов производства ХТЗ "День поля" председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен Аваков.

По его словам, чтобы сельхозпроизводители смогли лучше узнать о преимуществах техники ХТЗ, возможно, завод предоставит им свои трактора для ознакомления в ходе полевых работ, сообщает УкрАгроКонсалт.

Как отметил генеральный директор завода Сергей Серебряков, действительно, завод планирует предоставить трактора сельхозпроизводителям для ознакомления без оплаты. Для оформления тракторов нужно обратиться к директору торгового дома ХТЗ Василию Закалюжному.

По словам С.Серебрякова, были вопросы о качестве продукции завода и предприятие решительно начало работать в направлении улучшения качества продукуции. В частности, специалисты завода прошли обучение на трактросборочных производствах японских фирм, и внедрили полученный опыт в Харькове. Был разработан трактор нового поколения ХТЗ-220, мощностью 235 л/с. Трактор агрегатирован с множеством сельхозорудий и может применяться для различных агротехнологий. Серийное производство трактора пока не началось, но завод готов выпускать его небольшими сериями, если будут заказы. Этот трактор был представлен на выставке "День поля".

На заводе созданы шесть конструкторских групп, которые совместно с конструкторскими группами из разных стран (в т.ч.Финляндии) работают над созданием новой техники. Завод создал семь сборочных производств в России, Узбекистане и Казахстане. По словам С.Серебрякова, в Украине нужно сделать так, чтобы у сельхозпроизводителей была возможность покупать сельхозтехнику, в т.ч. трактора ХТЗ. Для этого нужно оказывать поддержку сельхозсектору. Как сообщили "SQ" на заводе, с начала 2009 г. ХТЗ произвел 160 тракторов.