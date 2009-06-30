IGC: мировое производство ячменя сократится

Согласно обновленному прогнозу Международного совета по зерну (IGC), мировое производство ячменя в 2009/10 МГ сократится на 8% по сравнению с сезоном-2008/09, когда было собрано 155,3 млн. тонн, и составит 142,8 млн. тонн. Напомним, что оценка IGC в мае была озвучена на уровне 144,6 млн. тонн, сообщает АПК-Информ.

В частности, оценка урожая зерновой в будущем сезоне в ЕС была снижена до 59,4 млн. тонн против 61,1 млн. тонн, прогнозировавшихся в мае, и 65,5 млн. тонн, собранных в 2008/09 МГ, а также в Канаде - до 10 (10,7; 11,8) млн. тонн. Прогноз производства ячменя в Украине и России был оставлен без изменений - соответственно 9,8 (9,8; 12,6) млн. тонн и 17 (17; 23,1) млн. тонн.

Оценка мирового потребления ячменя также была снижена - до 145,4 (146,3; 146,2) млн. тонн.

При этом аналитики снизили оценку мировых конечных запасов зерновой в будущем сезоне до 28,5 (29,4; 31,1) млн. тонн.

Мировой объем экспорта ячменя в 2009/10 МГ составит 17,1 млн. тонн, что на 2 млн. тонн меньше показателя предыдущего сезона.