Аграрии Житомирской области получили из госбюджета 21,2 млн. грн.

К 26 июня для поддержки АПК Житомирской области из госбюджета посупило 21,2 млн. грн. - меньше соответствующего периода 2008 года на 18,5 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом УНИАН сообщил зампредседателя Житомирской ОГА Николай ДЕЙСАН.

«Как видите, государственная подержка агросектора региона значительно слабее прошлогодней», – сказал он.

По словам запредседателя Житомирской облгосадминистрации, Минагрополитики «все же обещает выделить для организованного проведения уборки зерновых культур сельхозпредприятиями области нефтепродукты по льготным ценам». «Поставку нефтепродуктов будет осуществлять областной оператор Житомирского филиала ООО ТД «Континиум Галичина»», – сказал Н.ДЕЙСАН.

Он также сообщил, что как и прошлом году, для уборки зерновых культур в агропромышленный комплекс области планируют дополнительно привлечь комбайны из других областей.

Напомним, что в области в этом году планируют собрать около 1 млн. тонн зерна.