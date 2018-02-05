Погрешность на 73 тонны шмелей: каких насекомых экспортировала Украина

УКАБ опровергла собственное сообщение - сейчас ассоциация настаивает, что шмелей на экспорт не отправляли вообще.

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) опровергла собственное сообщение о существенном росте экспорта шмелей из Украины, которое получило немалый резонанс в украинских СМИ.

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Об этом говорится в официальном сообщении УКАБ, размещенном на сайте ассоциации.

"На прошлой неделе "Украинский клуб аграрного бизнеса" обнародовал информацию относительно экспорта шмелей из Украины. К большому сожалению, приходится констатировать, что эта информация не подтвердилась", - говорится в сообщении.

Сейчас ассоциация настаивает, что шмелей на экспорт не отправляли вообще.

"Ошибка произошла из-за неправильной интерпретации кода внешнеэкономической деятельности согласно данным Государственной службы статистики", - пояснили аграрные эксперты.

"Живые шмели относятся к коду УКТ ВЭД 0106 90 00 90, и действительно, по результатам января-сентября 2017 года было экспортировано 73 тонны продукции этой группы на общую сумму 307 тыс. долларов США. Однако при более глубоком анализе было выявлено, что шмелей не вывозили за границу.

Помимо шмелей, группа включает также пчел, пауков, мотылей и др. Именно по этим категориям осуществлялся экспорт", - говорится в заявлении УКАБ.

В то же время, как выяснила "Европейская правда", в данных об экспорте пчел также есть разночтения.

Данные Госстата свидетельствуют, что в течение января-ноября прошлого года пчел вывозили еще больше. Экспорт пчел (141,8 тонны) шел преимущественно в РФ. При этом Украина экспортировала еще 73,8 тонны других насекомых и насекомообразных (среди прочего включают шмелей, насекомых и пауков). Из этой группы основная доля экспорта (54,9 тонны) была направлена ​​в европейские страны, преимущественно в Польшу.

Измерение такого необычного экспорта в тоннах является стандартной методикой Госстата, эти данные госорган получает от экспортеров. В то же время в статистической сводке не уточняется, как именно происходит взвешивание такого "товара" и не идет ли речь о массе брутто (например, с ульями).