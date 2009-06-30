Astrum: развивая скотоводство, Астарта успешно диверсифицирует свою деятельность

Астарта приступила к строительству молочно-товарного комплекса на 1000 коров в Полтавской области.

Комментарий эксперта компании «Astrum Investment Management" Евгения Окши:

"Скотоводство является одним из наиболее динамично развивающихся сегментов компании, на его долю приходилось до 5% валовой выручки компании в 2008 г.

Развивая этот сегмент, Астарта эффективно диверсифицирует свою деятельность в дополнение к основному сахарному бизнесу, что должно сделать компанию более сильной в случае, если другие сегменты пострадают в связи с сезонностью и высокой зависимостью от погодных условий".

Справка УНИАН. ASTARTA Holding N.V. контролирует агропромышленный холдинг «Астарта-Киев», который является одним из лидеров сахарной отрасли Украины.

«Астарта-Киев» - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, деятельность которого связана с производством сахара, а также с выращиванием, обработкой и торговлей сельскохозяйственной продукцией. В состав холдинга входят 5 сахарных заводов, а также 37 агрофирм, которые обрабатывают свыше 135 тыс. га земли. Производственные активы сосредоточены в Полтавской, Винницкой и Хмельницкой областях, главный офис расположен в Киеве.

ASTARTA Holding N.V. является публичной компанией, акции холдинга с августа 2006 года котируются на Варшавской фондовой бирже.

В 2008 году агрофирмы "Астарты" собрали более 393 тыс. тонн зерновых и масличных культур и 1,56 млн. тонн сахарной свеклы, обеспечив 96% и 65% прирост по сравнению с 2007 годом.