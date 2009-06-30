Литвина просят не подписывать закон о столовых винах

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО и председатель парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Сергей ТЕРЕХИН обратились к председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой не подписывать Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия осуществлению предпринимательской деятельности» (реестр. №4581), принятый 25 июня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

Депутаты обращают внимание, что при рассмотрении этого проекта была проголосована поправка, которая предусматривает снятие специальных требований и ограничений относительно мест розничной торговли столовыми винами. Как отметил Н.ТОМЕНКО, эта поправка была принята без соответствующей аргументации и противоречит общей стратегии, направленной на более жесткую законодательную регуляцию производства и продажи алкогольных напитков. В частности, соответствующие ограничения потребления и продажи слабоалкогольных напитков и пива предусмотрены предложенными Н.ТОМЕНКО, Наталией КОРОЛЕВСКОЙ и Евгением СУСЛОВЫМ изменениями к Закону «О государственной регуляции производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» (законопроект реестр. № 1171), которые готовятся к рассмотрению во втором чтении.

По словам Н.ТОМЕНКО, снятие ограничений продажи столовых вин может привести к неконтролированной продаже этих алкогольных напитков любыми лицами в любых местах и любой группе потребителей, включая несовершеннолетних лиц. «Парламент не должен легализовать бесконтрольную продажу алкогольных напитков», - отметил он.