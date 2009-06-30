Японские пивовары намерены увеличить сбыт продукции в России

Крупнейшие в Японии компании-производители пива возлагают большие надежды на российский рынок и намерены значительно расширить на нем свою долю, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на газету «Yomiuri».

Фирма Kirin объявила о начале реализации в РФ баночного пива. В перспективе планируется довести объем продаж в России до 108 тыс. пол-литровых банок в год.

По данным аналитиков Kirin, в 2007 г россияне выпили около 11 млн 50 тыс. килолитров пива, что почти в два раза больше, чем японцы. О больших возможностях российского рынка говорит также тот факт, что с 1997 г РФ по объемам потребления этого алкогольного напитка поднялась с восьмого на третье место, войдя в «тройку» лидеров наряду с Китаем и США.

К 2015 г Kirin планирует увеличить продажи пива в России в 3 раза по сравнению с начальным уровнем.

В свою очередь, ее конкурент компания Asahi уже в текущем году нацелена на увеличение объемов реализации в РФ на 30%.

Asahi вышла на российский рынок в 1998 г, а Kirin - в 2006 г.