Беларусь: состояние посевов зерновых серьезно ухудшилось
13:17, 30 июня 2009Агро
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Ливни подтапливают низины
Обильные дожди привели к ухудшению состояния посевов зерновых культур в Белоруссии, передает Казах-зерно со ссылкой на Крестьянские ведомости.
Часть посевов, расположенных на низких местах, практически подтоплена. В зоне риска находятся Могилевская, Витебская и Минская области. Дальнейшие прогнозы синоптиков неутешительны. Дожди не собираются отступать. По всей Беларуси в ближайшее время прогнозируются ливневые дожди, грозы.
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