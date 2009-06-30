Беларусь: состояние посевов зерновых серьезно ухудшилось

Обильные дожди привели к ухудшению состояния посевов зерновых культур в Белоруссии, передает Казах-зерно со ссылкой на Крестьянские ведомости.

Часть посевов, расположенных на низких местах, практически подтоплена. В зоне риска находятся Могилевская, Витебская и Минская области. Дальнейшие прогнозы синоптиков неутешительны. Дожди не собираются отступать. По всей Беларуси в ближайшее время прогнозируются ливневые дожди, грозы.