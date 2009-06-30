В ЕС в интернете будут сообщать об аграриях, получающих субсидии

Европейский Союз ввел обязательное обнародование в интернете всех предприятий АПК, получающих субсидии ЕС. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса»

Данное решение должно было вступить в силу на территории всех стран-членов ЕС, начиная с 30 апреля 2009 года, но было заблокировано в Германии ввиду многочисленных исков фермеров в суд. Но, уже начиная с 16 июня 2009 данное решение вступило в действие и в ФРГ. Таким образом, ЕС перешел, несмотря на многочисленные протесты, как фермерских союзов, так и отдельных политических сил, на новые принципы информирования населения о деятельности комиссии и о выдаче государственных субсидий.

Фермерские союзы европейских стран негативно относятся к обнародованию данных в Интернете, аргументируя, что данная инициатива может вызвать чувство зависти у других отраслей экономики, и требуют обнародование информации о получении государственных субсидий всеми отраслями экономики.

Справка УНИАН. Ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) - неправительственная бизнес -ассоциация, которая объединяет лидеров аграрного бизнеса Украины. Основным заданием УКАБ является всесторонние представление интересов и отстаивание роли частного бизнеса агропромышленного комплекса во время разработки и внедрение аграрной политики Украины.