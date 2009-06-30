Эксперт: Аргентина может прекратить экспорт пшеницы впервые за 100 лет

Аргентина, занявшая в прошлом году четвертое место по экспорту пшеницы в мире, может приостановить экспорт своей продукции впервые за последние 100 лет из-за разбушевавшейся в стране засухи, передает Казах-Зерно со ссылкой на зерновой портал Grainboard.Ru.

Если такая засушливая погода сохранится вплоть до сентября, то это негативно отразится на урожае 2009/2010, сократив его до 6 млн. тонн, что на 28% меньше, чем в предыдущем сезоне, и равно объему, потребляемому местными мукомольными заводами, сообщил экономист Зерновой биржи Буэнос-Айреса.

Большинство посевных работ проходит в мае - августе, а сбор основной массы урожая происходит в декабре - январе. По данным USDA, в прошлом году Аргентина экспортировала 11,2 млн. тонн пшеницы, а в 2009 г. прогнозируемый объем поставок за рубеж составляет 4,5 млн. тонн. Зерно текущего урожая будет собрано в 2010 г.

Ежегодно Бразилия покупает около 5 млн. тонн аргентинской пшеницы. Отсутствие ее на международных рынках может вынудить Бразилию, крупнейшего импортера зерна в мире, закупить порядка 3 млн. тонн за пределами Латинской Америки, сообщил генеральный директор мукомольного завода Moinho Pacifico SA Лоуренс Пих.

В своем еженедельном отчете, опубликованном 24 июня, Зерновая биржа Буэнос-Айреса понизила свой прогноз относительно площади посевов пшеницы до 2,9 млн. га, и экономисты отмечают, что в дальнейшем прогноз может упасть еще больше.

Объем прошлого урожая в Аргентине сократился до отметки 8,3 млн. тонн, тогда как за сезон 2007-2008 он составил 16,4 млн. тонн. Все это было вызвано усилением засухи, вынудившим фермеров сократить посевы, а засушливая погода на протяжении всего сезона негативно отразилась на урожайности.

Если урожай достигнет 6 млн. тонн, то аргентинское правительство, скорее всего, сконцентрируется на запасах зерна, чем позволит его экспортировать, полагает Лоуренс Пих, импортирующий порядка 300 тыс. тонн пшеницы в год для Moinho, крупнейшего мукомольного завода в Латинской Америке.