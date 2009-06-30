В Житомирской области травы скошены на 66% отведенных площадей

Сельхозпредприятиями Житомирской области природные и сеяные травы уже скошены на 32,2 тыс. га или на 66% отведенных площадей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом УНИАН сообщил зампредседателя Житомирской ОГА по вопросам АПК Николай ДЕЙСАН.

По его словам, в области также уже заготовлено 21,1 тыс. тонн сена - 28% от необходимого, 45,9 тыс. тонн сенажа - 39% от потребности, заложено 6,4 тыс. тонн раннего силоса.

Н.ДЕЙСАН рассказал также и о других новостях аграриев региона.

По его словам, химическую защиту растений яровых зерновых культур провели уже на площади 120 тыс. га - 86% от посеянного, а сахарной свеклы - на всей площади посева в 10,3 тыс. га.

"В области также уже заканчивается подготовка сооружений и оборудования для приемки зерна нового урожая" , - отметил Н. ДЕЙСАН. Он подчеркнул, что в данный момент в регионе фкнкционирует 34 сертифицированных хлебоприемных предприятия и зернохранилища сельхзпредприятий. Они способны принять на сохранение около 500 тыс. тонн зерна.

Напомним, что при благоприятных погодных условиях в регионе в этом году планируют собрать урожай на уровне 1 млн. тонн зерна.