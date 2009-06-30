В Винницкой области запасы кормов в мае превысили прошлогодние

По состоянию на 1 июня 2009 года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) Винницкой области было в наличии 80,8 тыс. тонн кормов всех видов, что в 2 раза больше, чем на 1 июня 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

По его словам, на 1 июня 2009 года наличие кормов в сельскохозяйственных предприятиях Винницкой области из расчета на одну голову крупного рогатого скота приходилось 5 центнеров против 2,4 центнера на 1 июня 2008 года.

Как сообщал УНИАН, на 1 мая 2009 года в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) Винницкой области было в наличии 106,3 тыс. тонн кормов всех видов, что в 1,8 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года.