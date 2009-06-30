"Аларит Трейд" (Житомирская обл.) заканчивает реконструкцию фермы

Житомир. В Житомирской области ООО "Аларит Трейд" заканчивает реконструкцию помещений для содержания 400 коров. Об этом УНИАН сообщили в Андрушевской райгосадминистрации.

Реконструкцич животноводческих помещений проводится на базе молочнотоварной фермы ДП "Агросервис " в селе Ивница Андрушевского района за счет инвестиционных средств ООО " Аларит Трейд". В реконструированных помещениях уже смонтировано доильное обрудование - "Молокопровод - 200".

Также ООО " Аларит Трейд" закупит до конца августа 400 голов племенного скота.

Напомним, что привлечение инвестиций в развитие животноводства Житомирской области является особенно актуальным из-за проблеммы резкого сокращения в последние годы поголовья КРС.

Справка УНИАН. ООО " Аларит Трейд" специализируется на животноводстве и переработке молока.