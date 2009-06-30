Одесский губернатор советует аграриям придержать зерно

Глава Одесской облгосадминистрации Николай СЕРДЮК сегодня на заседании коллегии заявил, что советует аграриям придержать зерно, поскольку перед началом страды Кабинет министров установил настолько низкие закупочные цены на зерно, что аграриям попросту не выгодно его продавать.

"Я посоветовал людям не торопиться с продажей зерна – лучше придержать его, пока цены не вырастут", - сказал он.

«Безусловно, сельхозпредприятия не могут долго держать зерно, - уточнил губернатор свою позицию, - однако продажа собранного урожая по предложенным ценам не даст возможности аграриям погасить взятые у банков кредиты. К примеру, закупочная цена на ячмень является слишком низкой и не позволит получить ожидаемую прибыль».

А в целом, по словам Н.СЕРДЮКА, сбор урожая на Одесщине проходит успешно – по состоянию на 30 июня собрано 614 тысяч тонн, что составляет пятую часть от запланированного урожая. "Это хороший показатель для нашего региона, – подчеркнул он, - с учетом нынешних климатических условий".

Кроме того, Н.СЕРДЮК отметил, что «Кабмин задолжал зернотрейдерам около 500 млн. грн. в виде налога на добавленную стоимость».

Напомним, в текущем году земледельцы Одесской области рассчитывают собрать не менее 2,5 млн. тонн зерна.