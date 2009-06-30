МЗМВ вошел в 10 лучших работодателей Центральной и Восточной Европы

ЗАО “Миргородский завод минеральных вод” (МЗМВ), который входит в состав группы компаний IDS Group, занял 9-е место в ежегодном Рейтинге лучших работодателей Центральной и Восточной Европы в категории “Большие компании”.

МЗМВ стал единственной украинской компанией, попавшей в данную категорию известного исследования, которое проводилось под темой “Как сохранить вовлеченность работников в условиях экономического спада”.

“На сегодняшний день, особенно в условиях экономического спада, привлечение талантливых работников и их мотивация является одним из самых актуальных вопросов в управлении компанией. Ведь именно мотивированные и лояльные работники способствуют повышению эффективности работы компании и достижению ее бизнес-целей”, - отметил генеральный директор IDS Group Марко Ткачук.

Исследование ежегодно проводится международной компанией Hewitt Associates при спонсорской поддержке Wall Street Journal Europe. Исследование проводилось в 2008/2009 годах в 11 восточно- и центральноевропейских странах, в числе которых Австрия, Болгария, Чехия, Венгрия, Словакия, Словения, Турция, Польша, Румыния, Украина и Россия. В ходе проекта было опрошено порядка 160 000 сотрудников и 4000 руководителей, которые поделились размышлениями об организации работы в своих компаниях, а специалисты по кадровым вопросам 495 компаний рассказали о современных методах работы в сфере HR.

Справка УНИАН.Группа компаний IDS Group контролирует свыше 27% рынка отечественного рынка минеральных вод во всех категориях. IDS Group выпускает воду под торговыми марками “Миргородская”, “Моршинская”, “Трускавецкая Аква-Эко”, “Трускавецкая Крышталева”, “Старый Миргород”, “Сорочинская”. Кроме того, группа является эксклюзивным импортёром грузинской минеральной воды “Боржоми” в Украине.

Миргородский завод минеральных вод – отечественный производитель минеральных и питьевых вод, а также безалкогольных напитков. Среди торговых марок, которые выпускает МЗМВ – “Миргородская”, “Сорочинская”, “Старый Миргород”, “Аляска” и “Фреш-Актив”.