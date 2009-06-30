Донецкие аграрии получили из Госбюджета 26 млн. грн.

Главным управлением сельского хозяйства Донецкой области из Государственного бюджета (по состоянию на 26 июня 2009 года) получено по Программам поддержки области 26 млн. грн.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, средства в объеме 26 млн. грн. (или 100%) направлены на счета предприятий агропромышленного комплекса.

По программе «Государственное льготное кредитование индивидуальных сельских застройщиков» получено 540 тыс. грн, использовано 540 тыс. грн. (100%).

Для осуществления финансовой поддержки через механизм удешевления кредитов Министерством аграрной политики направлено 16,6 млн. грн., уплачено предприятиям 16,6 млн. грн.(100%).

По программе «Бюджетная дотация за выращенные и сданные на забой и переработку скот и птицу (кредиторская задолженность за 2008 год)» получено 8,1млн. грн., уплачено предприятиям 8,1 млн. грн. (100%).