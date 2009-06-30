МинАПК: Украина собрала 1,5 млн. тонн зерна

В Украине на сегодня намолочено 1 млн. 459 тыс. тонн зерна нового урожая.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.

Ранние зерновые активно убирают хозяйства Автономной Республики Крым, Одесской и Николаевской областей. Началась жатва в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях. Первые сотни гектаров ранних зерновых обмолочены в Луганской, Полтавской, Кировоградской и Киевской областях.

Ранние зерновые и зернобобовые культуры скошены на 600 тыс. га (5% от прогноза), а обмолочены с 592 тыс. га. Средняя урожайность составляет 24,6 центнеров с гектара (в прошлом году – 30,8).

На сегодня пшеница убрана с 1% прогнозируемых площадей, ячмень и горох – с 10% площадей каждой из культур, рапс – с 5% запланированных к уборке площадей.

Активно продолжается заготовка сена и сенажа для животноводства. Так, сена заготовлено 3,521 млн. тонн (60% от плана), а сенажа – 1,2 млн. тонн (77%).