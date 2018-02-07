Что будет с ценами в Украине в этом году: прогноз от Нацбанка

Нацбанк обещает, что это будет последний тяжелый год. В 2019-м и 2020-м инфляция замедлится.

В 2018 году инфляция в Украине будет оставаться высокой. На конец года цены на продукты и услуги повысятся в среднем на 8,9%. Такие цифры содержатся в Инфляционном отчете НБУ за январь и одобрены правлением Национального банка.

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Поэтому политика регулятора будет направлена на то, чтобы по итогам года были достигнуты именно такие прогнозные показатели, пишет «Сегодня».

НБУ называет целый ряд факторов, которые, по его мнению, спровоцируют рост цен в 2018 году.

Во-первых, в 2017 году на мировых рынках довольно сильно повысились цены на сырые продукты, в первую очередь на мясо-молочные. В 2018-м это аукнется таким же сильным подорожанием продукции с высокой степенью обработки: колбас, паштетов, сыров и т.д.

Во-вторых, частично "двигателем" инфляции станет дальнейший рост доходов населения, предупреждает Нацбанк. С одной стороны, доходы вырастут из-за повышения социальных стандартов (прожиточного минимума, минимальной зарплаты), а с другой – из-за повышения зарплат в частном секторе из-за высокого спроса на рабочую силу в связи с оттоком ее за рубеж.

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В-третьих, Нацбанк прогнозирует, что экономика Украины станет более уязвимой из-за нерешенности вопроса с дальнейшим кредитованием от МВФ и других международных финансовых организаций. В НБУ считают, что такая неопределенность может отразиться на повышении курса доллара и евро, а значит, подорожают и многие импортные товары.

В-четвертых, многие товары получат инфляционную "наценку" из-за подорожания бензина, которое, как ожидается, будет продолжаться. Цены на нефтепродукты сегодня растут во всем мире, а в такой ситуации производители, как правило, заранее закладывают в стоимость своей продукции повышенную "бензиновую" или транспортную составляющую.

И, наконец, пятым фактором, влияющим на рост инфляции, могут стать панические настроения потребителей. Которые экономисты называют более корректно: "высокие инфляционные ожидания".

Но целый ряд факторов в этом году будут работать и на сдерживание инфляции, именно поэтому в НБУ надеются, что инфляцию удастся-таки удержать в рамках прогнозных показателей.

Так, аграрии не ожидают в этом году особых погодных катаклизмов и такого неурожая, как в 2017-м. А если дефицита продуктов не будет, в самый сезон цены на овощи и фрукты могут серьезно снизиться. Еще одним сдерживающим фактором станет жесткая монетарная политика, обещает НБУ.

Высокие темпы инфляции сохранятся в Украине примерно до середины 2019 года. Во второй половине следующего года инфляция замедлится и к концу года составит порядка 5,8%. А в 2020-м инфляция может и вовсе замедлиться до 5% в год, прогнозируют в НБУ.

Довольно приятный прогноз Нацбанк дает относительно цен на сырые продукты питания, то есть на овощи и фрукты. За год эти продукты подорожают менее чем на 5%. До нового урожая они будут еще дорожать примерно на 2,5% в квартал, считают в НБУ. Но в третьем квартале снизятся в среднем на 3-4%. Хотя в четвертом квартале на столько же вырастут. Итого – инфляция за год по этой группе товаров составит в среднем 4,6% за год.

Это значит, что, например, картошка, которая сегодня, по данным Госстата, стоит в среднем 6 грн за кг, к лету будет стоить копеек на 50 дороже. Яблоки при средней цене сегодня 16,76 грн, подорожают до 17-18 грн за кг. Свинина вместо 109,47 грн будет стоить около 115 грн/кг и т.д.

В 2019 и 2020 годах НБУ также ожидает очень умеренное повышение цен на сырые продовольственные товары: 4% в 2019-м и 2,9% в 2020 году. Конечно, при условии хороших урожаев в Украине и стабильных ценах на мировых рынках.

Нацбанк прогнозирует, что топливо в 2018 году прибавит в цене 10,8%. И, похоже, цены на бензин принялись выполнять план буквально с первых дней нового года. Только за январь подорожание бензина на автозаправках Украины составило 7%. Так, если в начале января бензин марки А-92 стоил в среднем 27,7 грн/л, то в начале февраля – уже 29,64 грн (+7%). Бензин А-95 в начале января стоил 28,43 грн/л, а в начале февраля – 30,39 грн/л (+6,9%). Дизтопливо за месяц подорожало с 26,21 до 28,21 грн/л (+7,6%).

Чтобы не "перепрыгнуть" за прогнозный показатель в 10,7%, ценам на топливо придется весь оставшийся год провести чуть ли не в состоянии стагнации. Учитывая динамику прошлого года и начала нынешнего, в это верится с трудом.

Если же прогноз НБУ каким-то чудом оправдается, к концу года А-95 будет стоить всего на какую-то гривню дороже, чем сегодня: в среднем 31,5 грн/л. А 92-й бензин едва перешагнет отметку в 30 грн (30,7 грн/л).

На 2019 и 2020 годы Нацбанк также дает более чем оптимистичный прогноз инфляции топлива: 5 – 5,5% в год в гривневом эквиваленте.

По прогнозам НБУ, больше всего в 2018 году подорожают товары и услуги, цены на которые регулируются государством. В частности, табачные и алкогольные изделия, а также жилищно-коммунальные услуги. Подорожание составит 13,8%, но это в среднем. В 2017 году инфляция по товарам этой группы составила 17,1%.

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Что касается коммунальных тарифов, основными факторами подорожания, как отмечается, станет увеличение стоимости импортируемых энергоресурсов, в частности природного газа, от которых зависят также тарифы на отопление и горячую воду. А кроме того, тарифы немного "поднимут" зарплаты в организациях, которые предоставляют услуги ЖКХ: они должны будут подтянуть оплату труда своих работников в соответствии с повысившимися социальными стандартами.

Повышение правительством ставок акцизных сборов на табачные изделия приведет к росту цен на них на 18%. Повышенные акцизы на алкоголь удорожат продукцию на 11%, считают в Нацбанке.

Это значит, что пачка сигарет, которая сегодня стоит 25 грн, к концу года будет продаваться по 29,5 грн, та, которая сегодня стоит 32 грн, к декабрю будет стоить почти 38 грн.

За бутылку недорогой водки, которая сегодня продается, скажем, по 80 грн, к следующему Новому году придется отдавать уже около 89 грн.

Причем прогнозы НБУ на последующие годы насчет "вредных" продуктов не столь утешительны, как насчет овощей-фруктов. Прогнозируется, что каждый следующий год подорожание сигарет и алкогольных изделий будет составлять от 9% до 13%.

Это значит, что, скажем, сегодняшние сигареты по 25 грн в 2020 году будут стоить уже около 37 грн, сегодняшние пачки по 32 грн – около 48 грн. Бутылка водки, которая сегодня стоит 80 грн, еще до конца 2020 года преодолеет психологическую отметку в 100 грн.

Административная составляющая инфляции в 2019 и 2020 годах будет оставаться высокой – около 10% в год.

Переработанные продукты питания – хлеб, колбасы, кондитерские изделия, консервы и т.д и рыночные услуги – к концу года прибавят в цене в среднем 8,2%. Это продукты, на основании которых рассчитывается т. наз. "базовая инфляция" и на стоимость которых опосредованно может оказывать влияние Нацбанк. Иными словами, это "запланированная" инфляция. Напомним, в 2017 году подорожание продуктов этой группы составило в среднем 9,5%.

К объективным причинам базовой инфляции НБУ относит существенное подорожание в 2017 году сырых продуктов. Они служат сырьем для продуктов базовой инфляции, но последствия их подорожания проявляются лишь через время.

Второй причиной подорожания переработанных продуктов питания и услуг станут растущие соцстандарты и зарплаты. Вероятно, именно этим объясняется предсказание НБУ, что больше всего среди продуктов и услуг "базовой инфляции" подорожают именно услуги. Это работа кафе и ресторанов, услуги связи и доставки и т.п.

В 2019 и 2020 годах НБУ обещает "запланировать" существенно более низкую базовую инфляцию – 4,8% и 3,2% соответственно.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в 2017 году - декабрь 2017 года к декабрю 2016 года - ускорилась до 13,7% по сравнению с 12,4% в 2016 году.

Показатель годовой инфляции оказался выше прогнозов Национального банка на уровне 12,2% и целевого ориентира регулятора в размере 6-10%.