Кабмин выделяет аграриям 6 миллиардов: кто получит деньги

Правительство утвердило механизмы распределения денег на поддержку агропромышленного комплекса.

Кабинет министров Украины утвердил механизмы распределения предусмотренных бюджетом 6 млрд грн на поддержку агропромышленного комплекса.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, утвержденные механизмы поддержки предусматривают 2,5 млрд грн на строительство молочно-товарных комплексов и ферм через кредитование под 3% годовых в гривне до 5 лет. Правительство также будет поддерживать молочное стадо, компенсируя 1500 грн в год на одну дойную корову, развивать содержание поголовья в домохозяйствах, выделяя 2500 грн в год на молодняк (на каждое животное) при условии его содержания в течение одного года.

Кроме того, Кабмин будет компенсировать 25% стоимости приобретения отечественной сельхозтехники на сумму 1 млрд грн, компенсировать 70% стоимости украинского посадочного материала для развития садоводства, выделит 1 млрд грн для кредитования фермерских хозяйств под 1% в год в гривне, а также компенсирует фермерам 40% стоимости отечественной техники.

Как сообщал УНИАН, бюджет на 2018 год предусматривает 6 млрд грн на поддержку агропромышленного комплекса. Спад производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2017 году составил 2,7% по сравнению с 2016 годом. Производство растениеводческой продукции в прошлом году сократилось на 3,6%, животноводческой - на 0,4%.