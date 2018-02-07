Мартынюк: передача земель в общины - один из стимулов к их объединению

На прошлой неделе Кабинет министров принял постановление, которое запускает передачу сельскохозяйственных земель за пределами населенных пунктов в собственность объединенных территориальных общин.

Результатом передачи земель объединенным территориальным общинам станет существенное расширение ресурсной базы, которой местные органивлади смогут распорядиться на пользу общин.

Об этом написал перший заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк в своем блоге.

"Условно говоря, сельсовет лучше понимает, как расставлять приоритеты – передать определенный участок в аренду фермеру или использовать его под пастбище", - отметил он.

На прошлой неделе Кабинет министров принял постановление, которое запускает передачу сельскохозяйственных земель за пределами населенных пунктов в собственность объединенных территориальных общин. Необходимость расширить полномочия общин в части управления землями была основным идеологическим основанием для принятия такого решения, заявил Мартынюк.

"Принуждать к объединению "сверху" было бы неправильно, да и просто невозможно, но можно создать стимулы, которые сделают сельсовета заинтересованными в формировании общин. Поэтому Кабмин рассматривает передачу земель как один из стимулов к объединению", - отметил Мартынюк.

Передача земель осуществляется по инициативе объединенных территориальных общин, после представления соответствующего обращения к Госгеокадастру. Далее – подписание акта приема-передачи и представления этого документа для регистрации коммунальной собственности на участки.

"Конечно, получение в собственность земель за пределами населенных пунктов – только первый этап организации успешного управления ими. Следующим шагом должна стать разработка документации на эти земли и определение планов развития этих территорий", - отметил замминистра.

В среднем, для отдельно взятой общины процедура передачи земель в собственность займет около двух месяцев. Однако, общенациональный дедлайн – 31 декабря 2018 года. Стоит отметить, что в случае передачи земли в аренду, за общиной сохраняется обязательство такой передачи исключительно на открытых земельных торгах.