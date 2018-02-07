Мартынюк: передача земель в общины - один из стимулов к их объединению
Результатом передачи земель объединенным территориальным общинам станет существенное расширение ресурсной базы, которой местные органивлади смогут распорядиться на пользу общин.
Об этом написал перший заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк в своем блоге.
"Условно говоря, сельсовет лучше понимает, как расставлять приоритеты – передать определенный участок в аренду фермеру или использовать его под пастбище", - отметил он.
На прошлой неделе Кабинет министров принял постановление, которое запускает передачу сельскохозяйственных земель за пределами населенных пунктов в собственность объединенных территориальных общин. Необходимость расширить полномочия общин в части управления землями была основным идеологическим основанием для принятия такого решения, заявил Мартынюк.
"Принуждать к объединению "сверху" было бы неправильно, да и просто невозможно, но можно создать стимулы, которые сделают сельсовета заинтересованными в формировании общин. Поэтому Кабмин рассматривает передачу земель как один из стимулов к объединению", - отметил Мартынюк.
Передача земель осуществляется по инициативе объединенных территориальных общин, после представления соответствующего обращения к Госгеокадастру. Далее – подписание акта приема-передачи и представления этого документа для регистрации коммунальной собственности на участки.
"Конечно, получение в собственность земель за пределами населенных пунктов – только первый этап организации успешного управления ими. Следующим шагом должна стать разработка документации на эти земли и определение планов развития этих территорий", - отметил замминистра.
В среднем, для отдельно взятой общины процедура передачи земель в собственность займет около двух месяцев. Однако, общенациональный дедлайн – 31 декабря 2018 года. Стоит отметить, что в случае передачи земли в аренду, за общиной сохраняется обязательство такой передачи исключительно на открытых земельных торгах.