Аграрная партия призвала власть не имитировать процесс децентрализации в земельной сфере

Аграрная партия обращает внимание, что возможность распоряжаться участками за пределами населенных пунктов является одной из главных предпосылок институциональной и финансовой самодостаточности местных общин.

Парламент в очередной раз отклонил законопроекты о передаче в распоряжение местных общин земель за пределами населенных пунктов. Это крайне острый вопрос остается предметом спекуляций власти, говорится в открытом письме председателя Аграрной партии Виталия Скоцика.

Заявления Премьер-министра о передаче участков за пределами населенных пунктов ОТГ решением правительства в письме названы пиар-акцией, поскольку системного механизма не предложено.

«Распоряжение Кабмина №60-р «Вопросы передачи земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную собственность объединенных территориальных общин» от 31.01.2018 г. предусматривает переход таких земель за пределами населенных пунктов на пользу исключительно Оъединенных территориальных общин. Отдельным вопросом является передача в коммунальную собственность ОТГ тех угодий, права на которые уже выставлены на земельные торги, после обнародования результатов таких торгов и заключения договоров аренды земли. А в этот перечень, между прочим, сейчас внесено 8 тысяч участков площадью 166 тыс. га. Поэтому процессу подлинной децентрализации в земельной сфере придется ждать долго», - отметил Виталий Скоцик.

Аграрная партия подчеркивает, что парламент неоднократно отклонял законопроекты, которые касаются передачи земли. Политсила требует безотлагательного рассмотрения вопроса: прекращение бессистемных действий в этой сфере и решение всех проблем комплексно; формирование и обсуждение с обществом законодательных моделей перехода участков в распоряжение общин; незамедлительного принятия взвешенных норм, которые обеспечат передачу земель за пределами населенных пунктов местным советам.

Аграрная партия обращает внимание, что возможность распоряжаться участками за пределами населенных пунктов является одной из главных предпосылок институциональной и финансовой самодостаточности местных общин. И призывает все активные силы общества и политикума, аграрные ассоциации и депутатов всех уровней противодействовать имитации реформ в сфере земельных отношений! Только выступив единым фронтом, мы сможем обеспечить децентрализацию ресурсов и дать толчок развитию эффективного самоуправления в Украине.

Требуем от всех ветвей власти прекратить правовую эквилибристику, которая не приближает решение проблемы, и рассмотреть вопрос комплексно. Призываем всех ответственных политиков, общественные объединения и депутатов блокировать решения, которые имеют целью имитацию процесса децентрализации в земельной сфере.