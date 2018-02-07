В прошлом году аграрии Житомирщины получили из государственного и областного бюджетов более 32 млн грн

По темпам производства валовой продукции по сравнению с предыдущими годами Житомирская область - на 4-м месте среди украинских регионов.

В 2017 году сельхозпредприятия и товаропроизводители Житомирщины получили 32,5 млн грн на поддержку своей деятельности. Из государственного бюджета аграрии получили 26 млн 350 тыс. грн и из областного – 6 млн 150 тыс. грн.

Читайте такжеНа Житомирщине сформировали 8 направлений, по которым будут распределяться средства по программе развития агропромышленного комплекса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации, об этом заявил сегодня на совещании начальник управления агропромышленного развития ОГА Руслан Кирилюк.

«По темпам производства валовой продукции по сравнению с периодом до 2017 года Житомирская область - на 4-м месте среди регионов страны по индексу сельскохозяйственного производства 105,2%. Составляющей такого результата является финансовая поддержка наших товаропроизводителей средствами государственного и областного бюджетов. Так, из государственного бюджета сельхозпредприятия Житомирщины получили в прошлом году 26 млн 350,6 тыс. грн, тогда как в 2016 году эта цифра составляла лишь 11 млн 980,79 тыс. грн. Кроме этого, благодаря сотрудничеству ОГА и депутатского корпуса областного бюджета домохозяйства и аграрии получили финансовую поддержку в размере 6 млн 150 тыс. грн», – отметил Кирилюк.

В частности, средства государственного бюджета направили 33 агропредприятиям на компенсацию по привлеченным в национальной валюте банковским кредитам, 8 предприятиям – на поддержку отрасли животноводства, еще 3 – на поддержку развития хмелеводства, садоводства, ягодоводства.

Так, за средства областного бюджета 296 хозяйствам, которые содержат три и более коров, возместили стоимость приобретения установок индивидуального доения коров на сумму 1 млн 910,7 тыс. грн.

Также в области 46 предприятий получили специальную бюджетную дотацию на выращивание гречихи на зерно в размере 800 тыс. грн.

Кроме этого, на Житомирщине в прошлом году 17 предприятий получили компенсацию за выращивание льна-долгунца и льна масличного в размере 2 млн грн, а 3 предприятия получили частичное возмещение стоимости затрат на сертификацию соответствия производства органической продукции и частичное возмещение стоимости органического семенного материала в размере 94,7 тыс. грн.

Также, прозвучало на совещании, в области в прошлом году 2 сельскохозяйственные предприятия получили компенсацию за прирост поголовья коров молочного, мясного и комбинированного направления производительности в сумме 74 тыс. грн. К тому же два хозяйства населения получили частичное возмещение стоимости приобретения племенных телок, нетелей, коров в размере 20 тыс. грн, а 10 сельских застройщиков получили льготные кредиты на сумму 1 млн 542,3 тыс. грн (из которых 1 млн 250,0 тыс. грн из общего фонда и 292,3 тыс. грн из специального фонда).