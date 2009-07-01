Аграрный фонд начинает закупки зерна

С сегодняшнего дня Аграрный фонд начинает прием заявок на участие в торгах по закупке зерна. В течение трех месяцев Фонд готов закупить примерно 1,5 миллиона тонн зерна. Для этих целей на счетах ведомства сейчас находится миллиард гривен. Закупка зерна будет осуществляться на основе залогового механизма — производитель завозит зерно в элеватор Аграрного фонда, взамен государство дает ему бюджетную ссуду в размере 60% от минимальной установленной Минагрополитики цены. Затем производитель либо продает зерно государству, либо выкупает его у Фонда.

Сейчас минимальная цена, установленная Минагрополитики на ячмень третьего класса, наиболее часто выставляемого на торги, составляет 900 гривен за тонну, на пшеницу третьего класса — 1251 гривня за тонну (цены указаны на условиях поставки EXW). Таким образом, за тонну своей продукции производители ячменя получат 540 гривен бюджетной ссуды под 9,05% годовых. Примерно такую же сумму получат производители пшеницы. Порядок проведения залоговых закупок Аграрным фондом предусматривает, что на протяжении 8 месяцев со дня закупки производители могут подать заявки на выкуп зерна из элеваторов Аграрного фонда. «Мы ожидаем, что рыночная стоимость ячменя 3-го класса вырастет до 1000-1100 гривен за тонну», — прогнозирует директор департамента развития аграрного рынка Минагрополитики Анатолий Розгон.

Эксперты прогнозируют, что в первые месяцы нового маркетингового сезона, при учете низких рыночных цен на сырье, такая схема будет популярна среди производителей.

Дело