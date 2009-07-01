Еженедельный ОБЗОР аграрных рынков (от 30.06.09)

Обзор за неделю 22-28 июня

Пшеница

Стремительный рост стоимости пшеницы в мае сменился столь же масштабным падением в первом летнем месяце 2009 г. В итоге, июнь котировки фьючерсных контрактов на зерно, завершают вблизи двухмесячных минимумов. В частности, в понедельник на Чикагской товарной бирже за один бушель пшеницы предлагали чуть более $5,28 ($194,12 за тонну). Благоприятная погода в США (в частности для урожая озимой пшеницы) оказывает дополнительное давление на биржевые котировки. Между тем, вчера, стало известно, что из-за неблагоприятных климатических условий (резких колебаний температур в апреле-мае этого года), в России будет собрано около 37-40 миллионов тонн озимой пшеницы против 42,7 миллионов тонн в 2008 г.

Засушливая погода по-прежнему царит в Аргентине, хотя стремительное падение урожая зерна в этом регионе в текущих ценах уже учтено.

В целом, тенденциям на рынке агрокультур по-прежнему присуща высокая спекулятивная составляющая. Техническая картина свидетельствует о наличии серьезной поддержки на уровне $5,15. C конца февраля по апрель эту отметку трейдеры трижды штурмовали, но безуспешно. На этом фоне рекомендуем открывать длинные позиции по данной культуре при приближении котировок к уровню $5,2.

Соя

Стоимость сои по итогам прошедшей недели так и не смогла вернуться выше отметки $12,5 за бушель. При этом фьючерс продолжает торговаться в среднесрочном восходящем тренде. В понедельник на Чикагской бирже торги закрылись на уровне $12,15 за бушель ($446,69 за тонну). Несмотря на благоприятную (теплую и влажную) погоду на Среднем Западе США, котировкам сои оказывает поддержку спекулятивный спрос. Инвесторы по-прежнему заинтересованы в материальных активах, как объекте инфляционного хеджирования, хотя уже не столь сильно. Сильным негативом для соевых контрактов может явиться укрепление доллара на forex. Хотя в целом, в настоящий момент повышательной динамике ничего не угрожает.

Кукуруза

Ситуация с кукурузой почти полностью идентична той, что мы наблюдаем по пшенице. Ожидания роста урожая на фоне падающего спроса толкают цены кукурузы вниз. Объемы запасов этой культуры в США к началу лета составляли 4,2 млрд. бушелей, что почти на 4% выше прошлогоднего уровня. В понедельник стоимость июльского фьючерса упала на 2%, опустившись до отметки $3,77 за бушель ($148,43 за тонну).

Как и в случае с пшеницей, котировки контрактов на кукурузу достигли сильной поддержки на уровне $3,75, что может служить поводом для открытия длинных позиций.

Свинина

Июльские контракты на постную свинину после стремительного падения в начале прошлой недели начинают постепенно отыгрывать позиции. В понедельник на Чикагской бирже за один фунт мяса предлагали $0,587 ($1433,46 за тонну). При этом нынешний рост, возможно, не стоит рассматривать как краткосрочную коррекцию. Спрос по-прежнему падает. Американские производители продолжают нести убытки на фоне дорожающих кормов. В этой связи фермеры сокращают поголовье выращиваемых животных (-2,7% в сравнении с прошлым годом), что рано или поздно нивелирует дисбалансы спроса и предложения и может привести к росту цен. Этот сценарий постепенно начинает закладываться игроками в текущие котировки, что, возможно, позволит ценам вновь закрепиться выше отметки $0,6 за фунт.

Обзор предоставлен Калита-Финанс