Аграрии просят возобновить возмещение НДС при экспорте масличных

Аграрии готовы устраивать массовые акции протеста и перекрывать дороги в случае неисполнения требования в течении трех недель.

Народные депутаты от всех парламентских фракций и руководители аграрных предприятий из всех областей Украины 7 февраля в ходе Второго Общенационального Аграрного Вече обратились с официальным письмом к президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой отменить норму о невозмещении налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте масличных.

Об этом сообщила пресс-служба общественного союза "Всеукраинская Аграрная Рада" (ВАР).

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"Участники мероприятия высказались категорически против отмены бюджетного возмещения НДС при экспорте масличных. Согласно изменениям в Налоговый кодекс, вступивших в силу с 1 января 2018 года, возмещение экспортного НДС для сои будет отменено с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2021, а рапса - с 1 января 2020 по 31 декабря 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в официальном обращении аграрии просят парламент ускорить рассмотрение и принятие законопроекта №7403-2, которым предлагается исключить из Налогового кодекса положения по невозмещения НДС при экспорте масличных культур. В случае, если законопроект № 7403-2 не будет рассмотрен и принят парламентом, аграрии готовы устраивать массовые акции протеста и перекрывать дороги.

"В реалиях вариант "просто поговорить" уже не работает. Для того, чтобы нас наконец услышали, надо действовать жестко и делать радикальные шаги. Мы даем депутатам три недели. Если за это время законопроект №7403-2 не будет включен в повестку дня и поддержан, переходим к более решительным действиям. Будем перекрывать дороги", - отметил председатель ВАР Андрей Дикун.

В пресс-службе сообщили, что за принятие законопроекта № 7403-2 выступили крупнейшие аграрные ассоциации, депутаты Верховной Рады и органов местного самоуправления.

Согласно сообщению, отмена возмещения НДС означает, что при экспорте масличных культур экспортер будет обязан относить налоговый кредит по НДС, который возникает при закупке соответствующих культур у производителей, на расходы, что приводит к падению закупочных цен на эти культуры на 16,7%. Это, в свою очередь, наносит ущерб украинским сельхозпроизводителям и увеличивает прибыли перерабатывающих предприятий, принадлежащих крупным отечественным олигархическим, а также международным транснациональным корпорациям.

Более того, по словам Дикуна, отказ от компенсации экспортного НДС на сою приведет к снижению рентабельности этой культуры на 9%. В конце концов, аграрии будут вынуждены сокращать посевы данной культуры, в результате чего в 2018 году производство сои в Украине уменьшится вдвое.

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Он отметил также, что сокращение посевов сои автоматически приведет к сокращению производства соевого шрота в Украине, одного из видов кормов для крупного рогатого скота. Поэтому молочные хозяйства будут импортировать его из Бразилии. В результате производители молока будут вынуждены увеличить цены на свою продукцию. Таким образом, принятие нормы о невозмещения экспортного НДС нанесет вред всему аграрному сектору и экономике нашей страны в целом.

Дикун подчеркнул, что отмена возмещения НДС при экспорте масличных культур является также грубым нарушением обязательств, взятых Украиной при вступлении во Всемирную торговую организацию и подписании Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, на что указал Президент Украины в своем письме к председателю Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря 2017 года Верховная Рада проголосовала за отмену бюджетного возмещения НДС при экспорте масличных культур (сои, рапса и подсолнечника) с 1 марта 2018 года, что возмутило украинских фермеров.

По мнению крупнейших аграрных ассоциаций, соответствующая инициатива была предложена в интересах крупных олигархических компаний, которые владеют большинством маслоэкстракционных заводов, поскольку производители масличных будут вынуждены снижать закупочные цены на эти культуры, а переработчики смогут закупать их по заниженной цене. Таким образом, согласно подсчетам экспертов, в результате отмены бюджетного возмещения НДС при экспорте масличных, потери украинских фермеров могут составить 10-16 миллиардов гривень в год.

В знак протеста против принятого парламентом решения об отмене возмещения НДС при экспорте масличных украинские аграрии 18 декабря перекрыли автомагистрали в Черкасской, Ривненской и Хмельницкой областях.

В тот же день Администрация президента Украины сообщила, что глава государства разделяет обеспокоенность аграриев из-за отмены возмещения НДС при экспорте масличных. Пресс-служба Администрации президента отметила, что такое решение парламента противоречило международным обязательствам Украины, которые наша страна взяла на себя при вступлении во Всемирную торговую организацию и подписании Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

21 декабря 2017 года Верховная Рада Украины отсрочила введение нормы, предусматривающей отмену бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) при экспорте рапса, до 1 января 2020 года, при экспорте сои – до 1 сентября 2018 года.