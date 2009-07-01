Украина экспортировала почти 25 млн. тонн зерна

Украина экспортировала 24,7 млн. тонн в 2008-2009 маркетинговом году (июль 2008 – июнь 2009 гг.).

Об этом УНИАН сообщили в Украинской аграрной конфедерации (УАК).

Сообщается, что суммарный экспорт украинских зерновых урожая 2008 года совсем немного не дотянул до 25 млн. тонн, превысив всевозможные прогнозы аналитиков: было экспортировано 12,7 млн. тонн пшеницы, 6,3 млн. тонн ячменя и 5,5 млн. тонн кукурузы.

Кроме того, по состоянию на 1 июля экспортировано свыше 3,6 млн. тонн масличных культур, в том числе рапса – 2,6 млн. тонн, сои – 0,2 млн. тонн, подсолнечника – свыше 800 тыс. тонн.

Основная часть главной украинской масличной культуры – подсолнечника – урожая 2008 года была переработана и продолжает перерабатываться в Украине. На 1 июля производство подсолнечного масла составило 2 млн. 150 тыс. тонн, из которых экспортировано 1,7 млн. тонн.

Сезон маслодобычи продолжается: по оперативным данным, на маслоэкстракционных заводах и у товаропроизводителей имеется в наличии около 1 млн. тонн семян подсолнечника.

«Таким образом, Украина уверенно врывается в первую тройку основных экспортёров зерна (после США и Канады), являясь важнейшим фактором в продовольственном обеспечении населения всего мира», – отметили в УАК.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики, в 2008-2009 МГ экспорт зерновых из Украины ожидался на уровне 25 млн. тонн. Урожай зерна в 2008 году в Украине составил 53,3 млн. тонн, что на 82% больше по сравнению с 2007 годом.

.