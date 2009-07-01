В Кировоградской области заготовка кормов отстает от графика

В Кировоградской области заготовка кормов проходит неудовлетворительными темпами.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Кировоградской областной администрации.

Многолетние травы с первого покоса практически собраны, валовой сбор составляет 238,6 тыс. тонн при средней урожайности зеленой массы 120 ц/га. Из общего объема скошенных трав на сено и сенаж использовано 91,3 тыс. тонн, или 38%.

Фактически на сегодняшний день заготовлено 86,7 тыс. тонн сена, или 70% от запланированного (123,8 тыс. тонн).