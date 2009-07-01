В Кировоградской области заготовка кормов отстает от графика
11:17, 01 июля 2009Агро
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Заготовлено 70% от плана
В Кировоградской области заготовка кормов проходит неудовлетворительными темпами.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Кировоградской областной администрации.
Многолетние травы с первого покоса практически собраны, валовой сбор составляет 238,6 тыс. тонн при средней урожайности зеленой массы 120 ц/га. Из общего объема скошенных трав на сено и сенаж использовано 91,3 тыс. тонн, или 38%.
Фактически на сегодняшний день заготовлено 86,7 тыс. тонн сена, или 70% от запланированного (123,8 тыс. тонн).
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