С сегодняшнего дня повышается акциз на пиво

С сегодняшнего дня вступил в силу закон об увеличении акцизного сбора на пиво на 93,5% – с 0,31 грн. за литр до 0,6 грн. за литр.

Напомним, 3 июня т.г. Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины", который предусматривает повышение акциза на пиво. Доходы бюджета за счет поступлений от акцизного сбора в проекте закона планировалось направить на дополнительные расходы, связанные с увеличением количества больных сахарным диабетом и влиянием ценового фактора на стоимость лечения в этом году. При этом дополнительная дотация местным бюджетам на обеспечение лечения больных сахарным диабетом предусматривалась в размере 160 млн. грн. Кроме того, эти средства планировалось направить на реализацию мер по круглосуточному водообеспечению Львова – 105 млн. грн.; завершение ремонтно-реставрационных работ и создание музейной экспозиции Шевченковского национального заповедника в Каневе "Дом-музей Т.Г.Шевченко" – 22,5 млн. грн.

Однако после того, как закон был передан на подпись Президенту, стало известно, что дополнительные средства от повышения акциза на пиво Верховная Рада намерена направить не только на закупку инсулина, но и на содержание своего аппарата. Согласно этому закону, предусматривалось увеличение финансирования аппарата ВР на 97 млн. грн. – с 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн.

18 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ветировал этот закон.

23 июня ВР приняла его в новой редакции. Парламент частично поддержал предложения Президента. В частности, учел предложения главы государства в части исключения положений об увеличении расходов ВР в размере 97 млн. грн.